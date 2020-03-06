06.03.2020 (17:19)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму.
В тренировке по противодействию терроризму приняло участие более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.
По замыслу тренировки, для отключения банка от технических средств охраны и систем видеонаблюдения условные террористы перебили линию электропередачи и проникли в полевой банк с целью захвата заложников и хищения денежных средств.
Прибыв на место происшествия, военнослужащие подразделения противодействия терроризму заняли выгодные рубежи местности и блокировали пути возможного отхода условного противника. В дальнейшем группа захвата проникла в здание банка и обезвредив террористов, освободила заложников.
Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.