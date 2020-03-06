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06.03.2020 (17:19)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму.

В тренировке по противодействию терроризму приняло участие более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной техники.

По замыслу тренировки, для отключения банка от технических средств охраны и систем видеонаблюдения условные террористы перебили линию электропередачи и проникли в полевой банк с целью захвата заложников и хищения денежных средств.

Прибыв на место происшествия, военнослужащие подразделения противодействия терроризму заняли выгодные рубежи местности и блокировали пути возможного отхода условного противника. В дальнейшем группа захвата проникла в здание банка и обезвредив террористов, освободила заложников.

Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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