06.03.2020 (17:05)

В Северной Осетии завершился сбор с начальниками и дознавателями подразделений дознания военной полиции ВС РФ

Дознаватели военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) приняли участие в учебных сборах, которые прошли во Владикавказе на базе Учебного центра военной полиции и гарнизонного Дома офицеров 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В сборах, которые прошли с 1 по 6 марта, приняло участие около 100 должностных лиц подразделений дознания органов военной полиции ВС РФ, а также активное участие в обучении приняли сотрудники Главной военной прокуратуры и управления уголовного розыска МВД России по Республике Северная Осетия – Алания.

В рамках повышения квалификации должностные лица органов дознания были обучены решению задач, связанных с правоохранительной деятельностью в войсках, осуществлению полномочий органа дознания, ведению административной и дисциплинарной практики.

По окончании сбора заместителем начальника Главного управления военной полиции Минобороны России полковником юстиции Владимиром Ковалёвым были подведены итоги служебной деятельности по поддержанию правопорядка и противодействию преступности в 2019 году, а также награждены ведомственными знаками отличия военнослужащие, имеющие особые личные заслуги в выполнении служебных обязанностей.

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