Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.03.2020 (16:47)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили женщин с наступающим Праздником Весны и посвятили им парашютные прыжки

Морские пехотинцы Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в период проведения плановых мероприятий боевой подготовки нашли возможность поздравить всех женщин с наступающим Международным женским днем.

В качестве праздничного подарка морпехи Тихоокеанского флота преподнесли прекрасным дамам парашютные прыжки на фоне неповторимой панорамы Камчатских вулканов.

Прыжки выполнялись с высоты 900 метров с использованием парашютных систем «Д-10» и «Арбалет-2».

На площадке приземления в честь праздника морские пехотинцы выстроились в виде надписи «8 марта».

Новости по теме:
Командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим праздником
Участники перехода Хабаровск-Москва на армейских мотовездеходах преодолевают заснеженные районы Красноярского края
Новейший автомат Калашникова АК-12 опробовали военнослужащие ВВО в ходе боевых стрельб в Бурятии
По городам Дальнего Востока и Восточной Сибири пройдет «Эшелон Победы»

Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false