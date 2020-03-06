06.03.2020 (16:47)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили женщин с наступающим Праздником Весны и посвятили им парашютные прыжки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили женщин с наступающим 8 Марта и посвятили им парашютные прыжки

Морские пехотинцы Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в период проведения плановых мероприятий боевой подготовки нашли возможность поздравить всех женщин с наступающим Международным женским днем.

В качестве праздничного подарка морпехи Тихоокеанского флота преподнесли прекрасным дамам парашютные прыжки на фоне неповторимой панорамы Камчатских вулканов.

Прыжки выполнялись с высоты 900 метров с использованием парашютных систем «Д-10» и «Арбалет-2».

На площадке приземления в честь праздника морские пехотинцы выстроились в виде надписи «8 марта».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице