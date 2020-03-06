06.03.2020 (16:47)
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили женщин с наступающим Праздником Весны и посвятили им парашютные прыжки
Морские пехотинцы Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в период проведения плановых мероприятий боевой подготовки нашли возможность поздравить всех женщин с наступающим Международным женским днем.
В качестве праздничного подарка морпехи Тихоокеанского флота преподнесли прекрасным дамам парашютные прыжки на фоне неповторимой панорамы Камчатских вулканов.
Прыжки выполнялись с высоты 900 метров с использованием парашютных систем «Д-10» и «Арбалет-2».
На площадке приземления в честь праздника морские пехотинцы выстроились в виде надписи «8 марта».
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