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06.03.2020 (16:44)

Девушки-спецназовцы бригады ЦВО провели тренировку в преддверии Международного женского дня

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В преддверии Международного женского дня военнослужащие-женщины бригады специального назначения Центрального военного округа провели занятие по боевой подготовке.

Практические действия проходили накануне в Самарской области. Военнослужащие-женщины сначала совершили марш в полной экипировке и с оружием. Потом на учебных местах провели боевые стрельбы из автоматов Калашникова Ак-74, пистолетов ПМ, гранатометов РПГ-26. Также были отработаны нормативы по разборке-сборке стрелкового оружия. 

- Бывает сложно, конечно, совмещать и военную службу, и семью, но мы стараемся все успеть: встаем пораньше, ложимся позже, вечером забираем ребенка из садика, секции, всё как у обычных людей, - говорит капитан Юлия Плотникова. - Несмотря на то, что мы занимаемся боевой подготовкой наравне с мужчинами, нельзя забывать, что мы являемся девушками. Также приходится следить за внешним видом, готовить завтраки мужу, ребенку, все как у обычных девушек.

Неотъемлемым элементом боевой подготовки в спецназе является совершение прыжков с парашютом. Для девушек здесь не делают исключение. Победитель первого интерактивного проекта «Взвод» Минобороны России капитан Юлия Плотникова уже имеет за плечами более 20 прыжков с парашютом.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спецназ , Центральный военный округ
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