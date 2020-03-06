06.03.2020 (16:32)

Курсанты НГМА им. Ушакова проходят стажировку на вспомогательных судах ЧФ в Новороссийске

Более 100 курсантов Новороссийской государственной морской академии (НГМА) имени адмирала Фёдора Ушакова приступили к активной фазе прохождения стажировки на вспомогательных судах Черноморского флота (ЧФ).

С начала года в течение 5 месяцев под руководством опытных членов экипажей аварийно-спасательных и гидрографических судов, а также судов обеспечения Новороссийской военной морской базы (НВМБ) курсанты проходят морскую практику и осваивают эксплуатацию технических средств судов.

В частности, на рейдовом буксире «РБ-43» и катере связи «КСВ-67» курсанты получают навыки по борьбе за живучесть судна в ходе устранения условного пожара и предотвращения поступления забортной воды. Кроме того, в ходе стажировки курсанты отрабатывают алгоритм действий при швартовых и буксирных операциях.

По окончанию обучения каждый курсант сдаст зачеты по изученной тематике.

Также, в середине лета часть выпускников академии, после военной присяги, пройдёт практику на боевых кораблях НВМБ ЧФ, в том числе – на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», морском тральщике «Валентин Пикуль» и малом противолодочном корабле «Поворино».

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