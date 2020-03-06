Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.03.2020 (16:32)

Курсанты НГМА им. Ушакова проходят стажировку на вспомогательных судах ЧФ в Новороссийске

Более 100 курсантов Новороссийской государственной морской академии (НГМА) имени адмирала Фёдора Ушакова приступили к активной фазе прохождения стажировки на вспомогательных судах Черноморского флота (ЧФ).

С начала года в течение 5 месяцев под руководством опытных членов экипажей аварийно-спасательных и гидрографических судов, а также судов обеспечения Новороссийской военной морской базы (НВМБ) курсанты проходят морскую практику и осваивают эксплуатацию технических средств судов.

В частности, на рейдовом буксире «РБ-43» и катере связи «КСВ-67» курсанты получают навыки по борьбе за живучесть судна в ходе устранения условного пожара и предотвращения поступления забортной воды. Кроме того, в ходе стажировки курсанты отрабатывают алгоритм действий при швартовых и буксирных операциях.

По окончанию обучения каждый курсант сдаст зачеты по изученной тематике.

Также, в середине лета часть выпускников академии, после военной присяги, пройдёт практику на боевых кораблях НВМБ ЧФ, в том числе – на патрульном корабле «Дмитрий Рогачев», морском тральщике «Валентин Пикуль» и малом противолодочном корабле «Поворино». 

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Военнослужащие Черноморского флота поздравили женщин с 8 марта на площади Нахимова в Севастополе
Отряд кораблей Черноморского флота отработал мероприятия по защите объектов морской экономичсекой деятельности в Чёрном море
Экипажи специальных судов Черноморского флота осуществили подъем с морского дна торпедного катера, погибшего в период Великой Отечественной войны
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход в Монтевидео

Метки:
Черноморский флот , Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false