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06.03.2020 (16:23)

Военнослужащие Черноморского флота поздравили женщин с 8 марта на площади Нахимова в Севастополе

Фото Видео

Военнослужащие Черноморского флота накануне Международного женского дня 8 марта провели праздничную акцию, в ходе которой поздравили жительниц и гостий Севастополя.

Мероприятие прошло в городе-герое на площади Нахимова.

10 военнослужащих в современной экипировке «Ратник» на двух бронеавтомобилях «Рысь» подготовили сюрприз для всех женщин, оказавшихся на площади у Графской пристани.

В ходе акции черноморцы подарили приятные эмоции сотням представительницам прекрасного пола, вручили букеты и поздравили их с Международным женским днём.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Праздники , Черноморский флот , Южный военный округ
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