06.03.2020 (16:23)
Военнослужащие Черноморского флота поздравили женщин с 8 марта на площади Нахимова в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота накануне Международного женского дня 8 марта провели праздничную акцию, в ходе которой поздравили жительниц и гостий Севастополя.
Мероприятие прошло в городе-герое на площади Нахимова.
10 военнослужащих в современной экипировке «Ратник» на двух бронеавтомобилях «Рысь» подготовили сюрприз для всех женщин, оказавшихся на площади у Графской пристани.
В ходе акции черноморцы подарили приятные эмоции сотням представительницам прекрасного пола, вручили букеты и поздравили их с Международным женским днём.
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