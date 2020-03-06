06.03.2020 (16:16)

В Ленинградской области определены лучшие танкисты ЗВО

На полигоне Кирилловский (Ленинградская обл.) завершился окружной этап конкурса по полевой выучке «Танковый биатлон», в котором были определены лучший танковый экипаж и танковый взвод Западного военного округа.

В конкурсе участвовало 12 экипажей, которые стали победителями отборочных этапов, прошедших на Балтийском флоте (Калининградская обл.), в гвардейской Краснознамённой танковой армии (Московская обл.), гвардейской общевойсковой армии (Воронежская обл.) и общевойсковой армии (Ленинградская обл.).

В ходе конкурса танкисты продемонстрировали своё мастерство в вождении боевых машин на трассе, состоящей из участков различной сложности с преодолением препятствий, таких как «змейка», «косогор», «колейный мост», «противотанковый ров» и др. Также военнослужащим необходимо было с применением комплекса вооружения танка Т-72Б-3 на дальностях от 900 до 2200 м поразить мишени, имитирующие танки, низколетящие вертолеты и безоткатное орудие. В случае промаха экипажи проходили дополнительный штрафной круг.

Победители окружного этапа представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по танковому биатлону и имеют шанс войти в состав сборной Вооружённых сил России для участия в Армейских международных играх.

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