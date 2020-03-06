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06.03.2020 (16:06)

Офицеры 14-го Главного центра связи Генерального штаба ВС РФ организовали праздничный концерт для военнослужащих-женщин

5 марта в конференц-зале АО «Воентелеком» прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, для представительниц прекрасного пола — военнослужащих и гражданского персонала 14-го Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей.

Праздничное мероприятие началось с торжественного выступления начальника 14-го Главного центра связи Генерального штаба ВС РФ полковника Сергея Боброва. Он поздравил женщин с праздником, пожелал им быть всегда такими же прекрасными, любящими, заботливыми и выразил благодарность за поддержание теплой атмосферы в воинском коллективе.

Затем состоялось торжественное награждение военнослужащих-женщин ведомственными наградами за профессиональный и самоотверженный труд на благо Родины.

Под бурные аплодисменты начался праздничный концерт, организованный силами военнослужащих 14-го Главного центра связи Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Для гостей были исполнены известные песни отечественных артистов. Со сцены прозвучали были нежные песни о любви, шуточные песни о взаимоотношениях мужчин и женщин, стихи Сергея Есенина, а завершилась программа выступлением рок-группы, состоящей из военнослужащих 14-го Главного центра связи ГШ ВС РФ.

Во время завершающих выступлений артистов мужчины-офицеры подарили цветы всем женщинам, сопровождая это самыми искренними поздравлениями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Войска связи
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