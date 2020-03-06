06.03.2020 (15:51)

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота завершил программу делового захода в Коломбо

Сегодня экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в ланкийский порт Коломбо и вышел в Аденский залив. Корабль взял курс в назначенный район, где его ожидают суда обеспечения танкер «Ельня» и морской буксир «Виктор Конецкий».

Стоянка российского сторожевого корабля в Шри-Ланке продолжалась с 4 марта. За это время экипаж пополнил до установленных норм запасы топлива, воды и продовольствия, а также провел протокольную встречу с представителями командования ВМС Шри-Ланки. В ближайшее время сторожевой корабль продолжит выполнять задачи по плану дальнего похода.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань г. Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. Отряд кораблей во главе с СКР «Ярослав Мудрый в декабре 2019 г. впервые принял участие в морской части российско-индийских учений «Индра-2019», трехсторонних учениях с КНР и Ираном «Пояс морской безопасности» и в российско-японском учении антипиратской направленности.

В настоящее время СКР «Ярослав Мудрый» продолжает выполнять задачи антипиратской вахты в Индийском океане.

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