06.03.2020 (15:42)

Первая тренировка сводного женского взвода роты почетного караула Центрального военного округа прошла в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первая тренировка сводного женского взвода роты почетного караула Центрального военного округа прошла в Екатеринбурге

Впервые военнослужащие-женщины будут открывать парад войск Екатеринбургского гарнизона в составе роты почетного караула, марширующего вслед за ротой барабанщиков, задающих ритм торжественному прохождению.

Для прохождения в составе сводного взвода были отобраны 24 девушки из более чем 200 военнослужащих-женщин из соединений и частей ЦВО, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье.

Специально для отобранных девушек пошиты особая церемониальная форма одежды и обувь. Занятия проходят ежедневно кроме выходных. В ходе тренировок отрабатываются строевые приемы с оружием и без, движение в составе шеренг и взвода. Помимо строевой подготовки предусмотрены занятия на спортивном манеже для растяжки и силовых упражнения, а также в плавательном бассейне для проведения разгрузки на суставы.

Ранее сообщалось, что в состав пешей колонны в Екатеринбурге будут включены коробка военнослужащих со штандартами фронтов Великой Отечественной и три коробки – в форме времён войны. Впервые в Екатеринбурге в параде примут участие воинские контингенты четырёх государств: Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. По проспекту Ленина пройдёт историческая техника. Помимо Т-34, будут танки Т-80, реактивные миномёты «Катюша», бронетранспортёры.

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