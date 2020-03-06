06.03.2020 (15:00)

Командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим праздником

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.

В своем выступлении генерал-лейтенант Геннадий Жидко поблагодарил девушек за их самоотверженный труд при выполнении служебных задач и пожелал успехов во всех сферах их жизни.

Командующий войсками округа наградил женщин-военнослужащих и гражданский персонал ценными подарками.

Артисты ансамбля песни и пляски ВВО подарили представительницам прекрасного пола праздничный концерт.

Торжественные мероприятия состоялись в зале Военного совета штаба округа.

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