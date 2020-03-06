Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.03.2020 (15:00)

Командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим праздником

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.

В своем выступлении генерал-лейтенант Геннадий Жидко поблагодарил девушек за их самоотверженный труд при выполнении служебных задач и пожелал успехов во всех сферах их жизни. 

Командующий войсками округа наградил женщин-военнослужащих и гражданский персонал ценными подарками.

Артисты ансамбля песни и пляски ВВО подарили представительницам прекрасного пола праздничный концерт.

Торжественные мероприятия состоялись в зале Военного совета штаба округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Участники перехода Хабаровск-Москва на армейских мотовездеходах преодолевают заснеженные районы Красноярского края
Новейший автомат Калашникова АК-12 опробовали военнослужащие ВВО в ходе боевых стрельб в Бурятии
По городам Дальнего Востока и Восточной Сибири пройдет «Эшелон Победы»
Свыше 60 «артиллерийских дуэлей» провели военнослужащие ВВО с начала полевого выхода РВ и А в Бурятии

Метки:
Праздники , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false