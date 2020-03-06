06.03.2020 (15:00)
Командующий войсками ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим праздником
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.
В своем выступлении генерал-лейтенант Геннадий Жидко поблагодарил девушек за их самоотверженный труд при выполнении служебных задач и пожелал успехов во всех сферах их жизни.
Командующий войсками округа наградил женщин-военнослужащих и гражданский персонал ценными подарками.
Артисты ансамбля песни и пляски ВВО подарили представительницам прекрасного пола праздничный концерт.
Торжественные мероприятия состоялись в зале Военного совета штаба округа.
Новости по теме:
Участники перехода Хабаровск-Москва на армейских мотовездеходах преодолевают заснеженные районы Красноярского края
Свыше 60 «артиллерийских дуэлей» провели военнослужащие ВВО с начала полевого выхода РВ и А в Бурятии
Метки: