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06.03.2020 (13:20)

В воинских частях ЗВО оцифровали более 1 млн. фотографий и документов в рамках проекта «Дорога памяти»

На территории 26 субъектов Российской Федерации в местах дислокации Западного военного округа военнослужащие оцифровали более 1 миллиона фотографий, писем и документов времен Великой Отечественной войны в рамках уникального проекта Министерства обороны «Дорога памяти».

На территории танковой и общевойсковых армий развернуты мобильные пункты оцифровки, где все военнослужащие могут принести фотографии своих дедушек и бабушек, и они будут загружены на сайт проекта «Дорога памяти», что в дальнейшем станет частью крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

В Тирасполе военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова организовали работу мобильного пункта оцифровки в гарнизонном офицерском клубе. Военнослужащие приглашают ветеранов или их родственников передать копии и электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград

Все пункты оснащены необходимым оборудованием для проведения оцифровки документов и внесения в базу электронных данных о фронтовиках. При невозможности сделать копии или электронные версии документов военнослужащие оказывают помощь по их оцифровке.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Западный военный округ
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