Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.03.2020 (12:02)

Артиллеристы, мотострелки и танкисты общевойсковой армии ЗВО отстояли населенный пункт под Воронежем

Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа завершили батальонное тактическое учение с боевой стрельбой в Воронежской области.

В ходе учения мотострелковые подразделения отработали отражение наступления «противника». Артиллеристы и танкисты нанесли огневой налет с закрытых огневых позиций, уничтожая боевые порядки, а мотострелковые подразделения поразили живую силу и провели встречный бой на дистанциях до 1,2 км.

В ходе учения была выполнена основная задача учения – управление межвидовой группировкой войск в сложных условиях быстроменяющегося темпа современного боя.

Особенностью проведения учения стало активное внедрение современного опыта локальных конфликтов, противодействие мотострелкового дозора маневренным группам с тяжелым вооружением, а также корректировка огня танковых экипажей по навесной траектории.

При проведении боевых стрельб мотострелковые подразделения и приданные силы применяли штатное вооружение для поражения стационарных, движущихся и внезапно появляющихся мишеней, имитирующие живую силу и легкобронированную технику противника. Огонь велся из 30-мм пушек бронетранспортеров БТР-82А, 125-мм пушки танков Т-72БА, реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», а также из стрелкового вооружения и гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В с усиленным кумулятивным зарядом.

Всего в ходе подготовки и проведения батальонного тактического учения общевойсковой армии ЗВО приняло участие около 800 военнослужащих, а также более 250 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Спецназ ЮВО на Кубани отработал диверсионные действия в тылу условного противника после масштабного десантирования
Танкисты и артиллеристы ЮВО учились уничтожать противника в ходе РТУ под Волгоградом
В Армении разведчики ЮВО освоили курс горной подготовки
Свыше 60 «артиллерийских дуэлей» провели военнослужащие ВВО с начала полевого выхода РВ и А в Бурятии

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false