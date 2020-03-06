06.03.2020 (12:02)

Артиллеристы, мотострелки и танкисты общевойсковой армии ЗВО отстояли населенный пункт под Воронежем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы, мотострелки и танкисты общевойсковой армии ЗВО отстояли населенный пункт под Воронежем

Военнослужащие мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа завершили батальонное тактическое учение с боевой стрельбой в Воронежской области.

В ходе учения мотострелковые подразделения отработали отражение наступления «противника». Артиллеристы и танкисты нанесли огневой налет с закрытых огневых позиций, уничтожая боевые порядки, а мотострелковые подразделения поразили живую силу и провели встречный бой на дистанциях до 1,2 км.

В ходе учения была выполнена основная задача учения – управление межвидовой группировкой войск в сложных условиях быстроменяющегося темпа современного боя.

Особенностью проведения учения стало активное внедрение современного опыта локальных конфликтов, противодействие мотострелкового дозора маневренным группам с тяжелым вооружением, а также корректировка огня танковых экипажей по навесной траектории.

При проведении боевых стрельб мотострелковые подразделения и приданные силы применяли штатное вооружение для поражения стационарных, движущихся и внезапно появляющихся мишеней, имитирующие живую силу и легкобронированную технику противника. Огонь велся из 30-мм пушек бронетранспортеров БТР-82А, 125-мм пушки танков Т-72БА, реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», а также из стрелкового вооружения и гранатометов АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В с усиленным кумулятивным зарядом.

Всего в ходе подготовки и проведения батальонного тактического учения общевойсковой армии ЗВО приняло участие около 800 военнослужащих, а также более 250 единиц вооружения и военной техники.

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