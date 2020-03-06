06.03.2020 (14:53)

Снайперы танкового объединения ЗВО поразили мишени размером с пятирублевую монету на расстоянии 800 метров

В Подмосковье на полигоне Алабино завершилась уникальная тренировка по точности стрельбы из винтовок СВД со снайперскими парами гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Особенностью тренировки с боевой стрельбой стало то, что стрелкам поставили задачу не просто поразить грудную мишень, а попасть непосредственно в цифру 0 от «десятки» в центре на расстоянии 800 метров. Обозначенная цель не превышает по размерам стандартную пятирублевую монету. На втором этапе тренировки снайперы отработали упражнения по маскировке и уничтожению условного противника из скрытых огневых позиций.

Тренировка прошла в рамках ротно-тактических учений со снайперскими подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО. В учениях задействованы порядка 100 военнослужащих и около 90 единиц вооружения.

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