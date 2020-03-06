06.03.2020 (13:18)

Во Владимире прошел сбор с офицерами объединенной системы ПВО СНГ

Представители вооруженных сил государств – участников СНГ приняли участие в сборе с офицерами различных категорий войск противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил государств-участников Соглашения о создании объединенной системы ПВО СНГ. Мероприятие прошло со 2 по 6 марта на базе Центра подготовки специалистов (расчетов радиотехнических войск) Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в городе Владимире.

Занятия с участниками сбора провели преподаватели Центра, представители Секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, а также Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

В течение пяти дней участники сбора знакомились с системой военного образования в области Воздушно-космических сил, других видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, особенностями организации воздушно-космической обороны России, обсуждали вопросы взаимодействия органов военного управления войск объединенной системы ПВО СНГ, а также совершенствования нормативно-правовой базы международного военного сотрудничества.

Особый интерес у участников сбора вызвали такие темы обсуждения как состояние и перспективы развития объединенной системы ПВО СНГ, беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил ведущих иностранных государств, перспективы развития средств воздушно-космического нападения и другие.

Сбор с офицерами различных категорий войск ПВО вооруженных сил государств-участников Объединенной системы ПВО СНГ традиционно проводятся с 2011 года на базе различных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, таких как Военная академия воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова в Твери, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге и Ярославское высшее военное училище ПВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице