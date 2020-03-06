06.03.2020 (10:45)

Танкисты и артиллеристы ЮВО учились уничтожать противника в ходе РТУ под Волгоградом

Подразделения артиллерии и танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условного противника в ходе двустороннего ротного тактического учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Артиллеристы совершили огневое поражение при помощи 152-мм гаубиц 2С19 «Мста-С» и 120-мм «Хоста» по координатам, поступавшим с пункта управления, а экипажи танков Т-90А уничтожили цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок на расстоянии до 2 тыс. м.

Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Также во взаимодействии с артиллеристами и танкистами задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты БпЛА.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих разнородовых подразделений мотострелкового соединения, было задействовано свыше 250 единиц вооружения и боевой техники.

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