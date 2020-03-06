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06.03.2020 (10:30)

Экипажи бомбардировщиков ЮВО в ходе ЛТУ уничтожили аэродром условного противника под Волгоградом

Экипажи бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условного противника в ходе летно-тактического учения (ЛТУ) в Волгоградской области.

Экипажи Су-24М нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по аэродрому условного противника, поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника.

Также летчики отработали боевые развороты, посадку на незнакомом аэродроме, приемы ухода от средств противовоздушной обороны, маневрирование при уклонении от истребительной авиации.

Полеты проходили на высотах от 200 м до 7 тыс. м, на скорости до 1 тыс. км/ч. За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

На учении был задействован весь летный и инженерно-технический состав авиационного полка ЮВО, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
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