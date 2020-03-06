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06.03.2020 (10:15)

В Армении разведчики ЮВО освоили курс горной подготовки

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), освоили курс горной и альпинистской подготовки на горном полигоне Минобороны Армении Памбак.

Военнослужащие обучились тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника и захвату «языка», ориентированию в горной местности, работе на современных комплексах разведки и связи, применению альпинистских систем, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок при преодолении скальных участков местности, водных преград и оврагов.

Разведчики выполнили стрельбу из стрелкового и специального оружия, вождение техники в горных условиях, маскировку позиций с помощью подручных средств.

Завершилась подготовка разведчиков трехсуточным восхождением на гору Шеггёль, где отрабатывали действия в сторожевом охранении, патрулировании, организации секретов и засад, с использованием современных средств связи, навигации и разведки.

В горно-альпинистской подготовке принимали участие более 300 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц военной специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения , Армения
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