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06.03.2020 (10:00)

Военнослужащие России и Армении уничтожили цели условного противника в рамках двусторонних учений

На горном полигоне Алагяз военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения уничтожили цели условного противника во взаимодействии с подразделениями Минобороны Армении.

В ходе розыгрыша учебного боя военнослужащие совместно отработали тактические элементы маневренной обороны в дневное и ночное время суток, десантирование из боевых машин и развертывание в боевые порядки, поиск, блокирование и уничтожение целей условного противника при поддержке артиллерии и вертолетов армейской авиации.

Командиры ротных тактических групп двух стран продемонстрировали навыки в принятии нестандартных решений и тактических действий, а их подчиненные уничтожили мишени и цели, имитирующие действия условного противника из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 04 февраля по 10 марта. В них принимают участие около
1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Армения
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