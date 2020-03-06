06.03.2020 (09:45)

Участники перехода Хабаровск-Москва на армейских мотовездеходах преодолевают заснеженные районы Красноярского края

Армейские мотовездеходы АМ-1 используют военнослужащие Восточного военного округа во время перехода Хабаровск-Москва для преодоления заснеженных участков маршрута в Красноярском крае.

На армейских квадроциклах военнослужащие преодолели 110 из 180 километров от населенного пункта Нижний Ингащ до города Уяр.

Красноярский край встретил военнослужащих снежной погодой. На отдельных участках высота снежного покрова достигала 50 сантиметров. Особо сложные места спортсмены проходили пешком и на лыжах.

Главным событием для военнослужащих в Красноярском крае станет участие в акциях «Все для фронта, все для Победы!», и «Военная служба по контракту – твой выбор». Они состоятся в городе Красноярск 9 марта.

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