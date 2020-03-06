06.03.2020 (09:30)
Отряд кораблей Черноморского флота отработал мероприятия по защите объектов морской экономичсекой деятельности в Чёрном море
Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провёл специальное учение по защите объектов морской экономической деятельности (МЭД) Российской Федерации в акватории Черного моря.
Учение прошло в соответствии с планом подготовки сил флота в морских полигонах боевой подготовки.
Экипажи кораблей отработали элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе однородных и разнородных тактических групп, провели частные учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.
На завершающем этапе учения экипажи кораблей ЧФ выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.
В учении были задействованы пять кораблей и катеров флота, в том числе корабль на воздушной подушке «Самум», ракетные катера «Шуя» и Р-60, а также малый противолодочный корабль «Касимов».