06.03.2020 (09:15)

Экипажи специальных судов Черноморского флота осуществили подъем с морского дна торпедного катера, погибшего в период Великой Отечественной войны

Экипажи судов из состава аварийно-спасательного отряда (АСО) Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Черноморского флота (ЧФ) завершили работы по подъёму из-под воды корпуса торпедного катера «Г-5», погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Историческая находка была обнаружена на выходе из Карантинной бухты, где в период обороны Севастополя 1941-1942 гг. базировалась бригада торпедных катеров ЧФ.

Водолазным специалистам удалось поднять с морского дня корпус катера, сохранившийся целостным, несмотря на длительное пребывание в морской воде.

Перед началом подъёмных работ район под водой был осмотрен с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Крепление корпуса объекта к подъёмному устройству осуществляли 4 водолаза, а непосредственно подъём выполнил плавучий кран.

После подъёма катера специальной комиссией будут изучены обстоятельства его гибели, а также состояние корпуса и возможность использования в качестве музейного объекта.

Справочно. В период Великой Отечественной войны экипажи торпедных катеров ЧФ действовали на морских коммуникациях, совершали ночные рейды, вели обстрел береговых целей, высаживали десанты, эвакуировали раненных с передовой и эскортировали транспортные суда, привлекались к обеспечению противодесантной обороны побережья.

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