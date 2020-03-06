06.03.2020 (09:00)

Более 300 военнослужащих и 40 единиц боевой и специальной техники привлечены к мероприятиям полевого выхода артиллерии отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ в Бурятии

В отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении, дислоцированном Республике Бурятия, проходит полевой выход артиллерии соединения. Боевая учеба проходит на полигоне «Сосновый бор» под г. Улан-Удэ.

К мероприятиям боевой подготовки привлечены более 300 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

По прибытии на полигон, артиллеристы-десантники развернули палаточный лагерь, организовали охранение и маскировку. Основными целями лагерного сбора артиллерии соединения являются поэтапное слаживание подразделений и органов управления, совершенствование полевой выучки и готовности артиллерийских подразделений к выполнению задач по предназначению.

Гвардейцы совершенствовали приёмы и способы эффективной огневой поддержки передовых подразделений, с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

Стрельбы проходят в дневное и в ночное время. Особое внимание артиллерийских расчетов уделяется работе на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, средствах связи и корректировке огня артиллерии.

В ходе проведения полевого выхода, артиллеристы выполнят учебно-боевые стрельбы прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям.

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