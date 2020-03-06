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06.03.2020 (08:41)

Новейший автомат Калашникова АК-12 опробовали военнослужащие ВВО в ходе боевых стрельб в Бурятии

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа в Республике Бурятия, в рамках интенсивной боевой подготовки подразделений, выполнили нормативы по огневой подготовке с боевой стрельбой из различного стрелкового оружия, в частности новейшего автомата Калашникова АК-12.

Мотострелковые, разведывательные подразделения и подразделение снайперов выполняли боевые стрельбы из ПК, АК-74, СВД, крупнокалиберного пулемета «Корд»,  автомата Калашникова АК-12.

Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила стрельбы.

В ходе боевых стрельб военнослужащие отработали вопросы скрытного перемещения, оборудования и маскировки огневых позиций, после чего в составе взводов выполнили ведение обороны с переходом в контратаку. С целью остановить передовые группы условного противника были выполнены нормативы по метанию ручных гранат.

В свою очередь экипажи БМП на специализированном участке полигона отрабатывали оперативное перемещение во фланги, занятие позиций, высадку из боевых машин и открытие огня по различным мишеням.

Стоит отметить, что часть занятий по огневой подготовке проводилась в ночное время суток с использованием приборов ночного видения и специальных средств разведки.

 К занятиям привлекалось около 4 тысяч военнослужащих, боевые стрельбы проводились на трех полигонах общевойскового объединения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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