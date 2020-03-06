06.03.2020 (07:37)

По городам Дальнего Востока и Восточной Сибири пройдет «Эшелон Победы»

В преддверие празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и сохранения памяти о подвиге Советского народа, одержавшего победу над немецким фашизмом и японским милитаризмом, с 26 апреля по 8 мая 2020 года по городам Дальневосточного Федерального округа пройдёт акция «Эшелоны Победы».

Железнодорожный состав включит в себя семь открытых платформ, где будут установлены образцы военной техники и вооружения времен Великой Отечественной войны. Это легендарные танки Т-34, ИС-2, тяжёлая самоходно-артиллерийская установка калибра 152-мм ИСУ-152, а также танк БТ-7, бронетранспортёр БТР-40, 122-мм гаубица М-30, 76-мм пушка ЗИС-3 и автоматическая зенитная пушка АЗП-39.

Одна платформа будет оборудована под сцену для выступлений концертно-художественной группы и творческих коллективов. На железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки экспонатов военно-исторических музеев, коллекций поисковых клубов и отрядов Хабаровского и Приморского краев.

Четыре крытых вагона подготовлены для демонстрации экспозиций, посвященных военным медикам, инженерным войскам, тематикам «Современная армия» и «Дорога памяти». В состав эшелона также войдут вагоны для административно-технического и творческого состава участников акции. Для организации питания в состав эшелона включен вагон-ресторан.

Акция начнётся 26 апреля 2020 г. с проведения митинга в городе Владивостоке. «Эшелон Победы» проследует по всей территории Дальневосточного федерального округа, делая остановки в городах воинской славы. Для зрителей будут организованы концертные программы и экскурсии по экспозициям эшелона в 13-ти городах: Владивостоке, Уссурийске, Сибирцево, Биробиджане, Белогорске, Сковородино, Чите, Улан-Удэ, Северобайкальске, Тынде, Новом Ургале, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске.

Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Хабаровска 8 мая в канун празднования

Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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