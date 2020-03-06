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06.03.2020 (07:00)

На полигоне под Новороссийском прошел первый этап батальонного - тактического учения десантников гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка

В соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск  на полигоне  «Раевский» под  городом Новороссийск проведено батальонное тактическое учение  парашютно-десантного батальона 108 гвардейского десантно-штурмовом полка.

В ходе этапов учения парашютно-десантному батальону предстояло отработать вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершить  марш, отработать задачи в различных видах общевойскового боя.

Согласно первому этапу учений, с получением учебной тревоги личный состав парашютно-десантных рот провел комплекс мероприятий по приведению подразделений в боевую готовность к выполнению мероприятий по предназначению. По замыслу учения, подразделения практически занимают район сосредоточения, где отрабатывают мероприятия по маскировке  и охранению.

Всего в учениях  задействовано свыше 200 военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, а также более 30 боевых машин БМД-2.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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