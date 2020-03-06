06.03.2020 (05:25)

Свыше 60 «артиллерийских дуэлей» провели военнослужащие ВВО с начала полевого выхода РВ и А в Бурятии

С начала масштабного полевого выхода подразделений ракетных войск и артиллерии (РВ и А) Восточного военного округа в Республике Бурятия, в ходе тактических учений с подразделениями проведено более 60 «артиллерийских дуэлей», на которых отрабатывались задачи контрбатарейной борьбы.

Суть «дуэли» в том, что гаубичные и реактивные батареи состязаются между собой в выполнении учебно-боевых задач, поочередно выступая за «охотника» и «жертву». Каждый расчет по три раза выполнил условное огневое поражение противника из орудий самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», а также совершил быструю смену позиций.

В ходе учебных боёв артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотная авиация.

Всего к полевому выходу привлечено около 2 тысяч военнослужащих и задействовано более 500 единиц техники, в том числе САУ Мста-С, «Акация», РСЗО «Град» и «Ураган», а также новейшие БМП-3 с противотанковыми ракетными комплексами «Корнет».

Стоит отметить, что в сравнении с прошлым годом для выполнения боевых стрельб значительно увеличено количество боеприпасов различного калибра и типа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице