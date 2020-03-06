06.03.2020 (05:12)

В ВВО поступили новые автоцистерны

В соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа поступила партия новых автоцистерн АЦПТ-10-53501. Она предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей. Горловины автоцистерны закрываются термоизолированными крышками, трубопроводы имеют теплоизоляцию от обмерзания. Автоцистерна изготовлена на базе автомобиля КАМАЗ-53501.

Автоцистерна АЦПТ оснащена системой подогрева емкости и насосного отсека, а также укомплектована двумя разгрузочными рукавами, которые в транспортном положении находятся в пеналах по бокам автомобиля. Слив и наполнение цистерны производится через трубопровод изготовленный из нержавеющей трубы.. Привод насосной установки осуществляется от гидросистемы автомобиля.

Пульт управления расположен в закрытом отсеке обслуживания цистерны и оснащен звуковой и световой системой оповещения предельного наполнения (от датчика верхнего уровня); освещением рабочего отсека.

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