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06.03.2020 (03:49)

Три дальних противолодочных самолёта Ту-142мз ТОФ провели практическое бомбометание в Японском море

На аэродроме морской авиации Тихоокеанского флота «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142мз.

Сегодня летчики трех дальних противолодочных самолетов над акваторией Японского моря решали задачи по поиску, классификации и слежению за подводным лодкам условного противника. Экипажи Ту-142мз, действуя каждый в своем секторе полигона боевой подготовки, для поиска подлодки комплексно применили радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

После анализа полученной информации специалистами были определены координаты нахождения субмарины, где самолёты произвели сброс практических противолодочных бомб.

Противолодочники также совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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