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06.03.2020 (03:31)

На полигоне Клерк проведены артиллерийские стрельбы с использованием беспилотных летательных аппаратов

Военнослужащие артиллерийского подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели практические боевые стрельбы с закрытых огневых позиций с использованием целеуказаний от беспилотных летательных аппаратов.

В ходе проведения боевых стрельб расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» самоходного артиллерийского подразделения отработали задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям, имитирующим высадку техники условного противника на побережье. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 10 километров.

Особенностью этого тактического учения стало выполнение задач с использованием беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», с помощью которых артиллеристам выдавались целеуказания и велась корректировка огня.

В стрельбах приняли участие около 100 военнослужащих на 122-мм самоходных гаубицах «Гвоздика».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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