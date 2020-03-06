06.03.2020 (03:31)
На полигоне Клерк проведены артиллерийские стрельбы с использованием беспилотных летательных аппаратов
Военнослужащие артиллерийского подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота провели практические боевые стрельбы с закрытых огневых позиций с использованием целеуказаний от беспилотных летательных аппаратов.
В ходе проведения боевых стрельб расчеты 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» самоходного артиллерийского подразделения отработали задачи по нанесению одиночных и групповых огневых ударов по неподвижным и движущимся целям, имитирующим высадку техники условного противника на побережье. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности свыше 10 километров.
Особенностью этого тактического учения стало выполнение задач с использованием беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», с помощью которых артиллеристам выдавались целеуказания и велась корректировка огня.
В стрельбах приняли участие около 100 военнослужащих на 122-мм самоходных гаубицах «Гвоздика».