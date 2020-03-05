05.03.2020 (23:00)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» совершило деловой заход в Монтевидео

Сегодня, 5 марта океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» прибыло с деловым заходом в Монтевидео (Уругвай), где судно пополнит запасы до требуемых норм, а экипаж получит возможность отдыха на берегу.

Заход ОИС «Адмирал Владимирский» в Монтевидео продлится до 9 марта, после чего судно вновь отправится к берегам Антарктиды для проведения океанографических исследований морей. Экипаж судна здоров, технические средства и гидрографическое оборудование работают в штатном режиме и позволяют решать задачи кругосветной экспедиции. Об этом доложил Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову руководитель кругосветной экспедиции на борту ОИС «Адмирал Владимирский» капитан 1 ранга Олег Осипов.

Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» идет по утвержденному маршруту кругосветной экспедиции Военно-Морского Флота, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция, организованная Главным командованием ВМФ России, стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня месяца.

В Центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) анализируются данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» поступающие ежесуточно в Адмиралтейство.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана.

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