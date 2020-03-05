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05.03.2020 (22:11)

Участницы конкурса «Макияж под камуфляж» сразились в «кулинарном поединке»

Командование Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проводит конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола «Макияж под камуфляж».

5 марта 2020 г. конкурсантки приняли участие в «кулинарном поединке», где из минимума ингредиентов им предстояло приготовить праздничные блюда и выявить лучшего кулинара РВСН. Всего за четыре часа военнослужащие приготовили 120 блюд.

«Кулинарному этапу», в котором при минимальном наборе продуктов за ограниченное время участницы должны раскрыть свои таланты и приготовить не менее трёх низкокалорийных праздничных блюд уделяется особое значение.

В финальных испытаниях принимают участие 50 участниц-победительниц отборочных этапов в войсках.

Состязания направлены на создание достойного образа военнослужащего женского пола, гармонично сочетающего внешнюю красоту и нравственно-духовные качества. За титул самой привлекательной девушки в форме будут бороться 50 красавиц в погонах из разных уголков России.

Конкурсантки продемонстрируют свои навыки и умения в тактической, специальной, технической, огневой, физической подготовках, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Грандиозные женские состязания включают в себя также творческий и интеллектуальный конкурсы.

Программа конкурса предусматривает состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия), преодоление штурмовой полосы. Наряду с состязаниями по скоростной радиотелеграфии, девушки будут участвовать в профессиональных конкурсах по радиационной, химической и биологической защите, инженерной подготовке.

Профессиональный макияж станет одним из нормативов конкурса: участницы должны нанести его всего за одну минуту.

Конкурс проходит в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области.

Завершится конкурс настоящим офицерским балом и награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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