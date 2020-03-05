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05.03.2020 (21:51)

Стратегические ракетчики проходят переподготовку на новый ракетный комплекс Ярс

Около 200 военнослужащих одного из ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированного в Алтайском крае, приступили к очередному этапу переподготовки на новый подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» в Архангельской области.

Подготовка для стратегических ракетчиков организуется в соответствии с занимаемыми должностями. Это, прежде всего, боевые расчёты пуска, специалисты связи, охраны и систем энергоснабжения, а также механики-водители автономных пусковых установок.

Программа переподготовки предусматривает проведение занятий, как в учебном центре, так и в испытательном центре ракетных комплексов космодрома «Плесецк», что позволит стратегическим ракетчикам более детально и углубленно изучить системы и агрегаты ракетного комплекса «Ярс», реально увидеть оснащение агрегатов и провести практические тренировки по отдельным вопросам.

Весь процесс состоит из трех этапов. Первый этап проводится на базе ракетного соединения и включает теоретическую подготовку военнослужащих. Второй этап проходит в учебном центре на космодроме Плесецк, а заключительный, практический – непосредственно в ракетном полку при вводе комплекса в эксплуатацию.

Каждый этап переподготовки военнослужащих завершается сдачей зачетов и находится под контролем отдела боевой подготовки РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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