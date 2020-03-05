05.03.2020 (21:02)

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся «Кулинарный поединок»

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся «Кулинарный поединок» среди воспитанников училища.

Председателем жюри Турнира стал заместитель Командующего Северного флота по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец. Также, в жюри вошли заместитель начальника продовольственной службы Северного флота Евгений Сук, заведующий отделом воспитательной работы Нахимовского военно-морского училища города Мурманска Илья Лойк и педагог-организатор Татьяна Ковальчук.

Всего в турнире приняли участие 5 команд. По одной от каждого курса. В составы команд вошли нахимовцы, их родители, а также повара воинских частей Северного флота, шефствующих над классами. Главным заданием для конкурсантов стало приготовление пирога или пиццы.

В то время, как в столовой проходил кулинарный поединок, на плацу училища была организована выставка техники, а в фойе главного корпуса выставка вещевой и продовольственной службы Северного флота.

В итоге все команды прекрасно справились с заданием и представили жюри свои кулинарные шедевры. Каждый участник турнира получил памятный приз, а победителями была признана команда 5 курса.

Завершилось мероприятие общим чаепитием, где ребята смогли попробовать свои блюда, а также праздничный торт от продовольственной службы Северного флота.

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