05.03.2020 (20:31)

В Национальном центре управления обороной прошел вечер-концерт Православного хора инженерных войск ВС РФ

В Национальном центре управления обороной прошел вечер-концерт Православного хора инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации «За Веру и Отечество».

Творческий коллектив, состоящий из военнослужащих по призыву, существует в инженерных войсках уже более 25 лет.

В программе Православного хора наряду с военно-патриотической тематикой и музыкой, от классической до народной, звучало духовное пение, традиции которого в Российской армии сегодня поддерживает и развивает коллектив.

Хор является лауреатом девяти конкурсов и фестивалей православной музыки. Кроме России выступали в Польше, Белоруссии, Испании, Италии, Греции. Не раз участвовали в культурной программе Армейских международных игр, в ряде мероприятий, проводимых под эгидой Министра обороны и начальника инженерных войск.

Православный хор начинался с четырех солдат срочной службы, а стал большим профессиональным коллективом.

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