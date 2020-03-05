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05.03.2020 (19:40)

Парадный расчет в исторической форме образца 1943 года впервые откроет парадный строй 9 мая в Воронеже

Парадный расчет военнослужащих соединения связи общевойсковой армии Западного военного округа экипированный в историческую форму откроет военный парад Победы 9 мая в городе воинской славы Воронеже.

Военная форма, амуниция и личное оружие пройдут индивидуальную подгонку и подготовку к Параду Победы для каждого военнослужащего. Каждый военнослужащий пронесет с собой как холодное оружие, так и знаменитые пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).

Во главе парадных расчетов войск Воронежского гарнизона Западного военного округа вместе с 12-тью штандартами времен Великой Отечественной войны  пройдут 95 человек в военной форме образца 1943 года.

Всего свыше 3 тысяч военнослужащих, а также воспитанников военные учебных заведений и Всероссийского движения «юнармия» приступили к подготовке проведения военного парада войск Воронежского гарнизона Западного военного округа, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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