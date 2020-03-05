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05.03.2020 (19:20)

В преддверии Международного женского дня заместитель Министра обороны Татьяна Шевцова поздравила воспитанниц и педагогов Пансиона

В преддверии празднования Международного женского дня куратор Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны РФ», заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова поздравила воспитанниц и педагогов довузовского учебного заведения.

«Женщины всегда являлись хранительницами самых главных ценностей – доброты, любви, нежности, домашнего очага, уюта. И, конечно, поздравляя женщин с праздником его ассоциируют с этими ценностями».

Татьяна Шевцова рассказала воспитанницам традиционную притчу.

В притче идет повествование о матери и дочери. Мама попросила свою дочь, у которой в руках было два яблока, поделиться одним с ней. Дочь откусила оба и обидела маму, не захотев поделится с ней. Но, спустя некоторое время, дочь протянула матери одно из яблок и предложила взять то, которое слаще.

Замминистра пожелала девочкам, чтобы рядом с ними всегда были именно те люди, которые отдадут самое вкусное и спелое яблоко. И желаю, чтобы вы всегда делились со своими близкими и родными самым дорогим, что у вас есть.

Обратившись к педагогам Пансиона, замглавы военного ведомства отметила, что «благодаря вашему профессионализму у нас получается воспитывать таких замечательных, умных, талантливых девушек, поэтому в этот праздничный день хотелось бы Вам сказать от себя лично – спасибо – выразить вам свою благодарность».

Воспитанницы, в свою очередь поздравили замминистра обороны, куратора Пансиона воспитанниц МО РФ Татьяну Шевцову Первого заместителя министра финансов, председателя Попечительского совета Пансиона МО РФ Татьяну Нестеренко; педагогов, воспитателей и своих подруг с наступающим праздником Весны и Красоты, подарив им яркий и по-весеннему солнечный концерт.

Вокальные, хореографические и театральные коллективы Пансиона порадовали зрителей зажигательными мелодиями, песнями, великолепными театральными и танцевальными номерами.

Также Татьяна Шевцова вручила награды и грамоты педагогам. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Шевцова , Праздники , Среднее образование
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