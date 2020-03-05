05.03.2020 (19:10)

На базе соединения специального назначения ЗВО стартовали сборы с разведчиками общевойсковой армии ЗВО

На базе соединений специального назначения Западного военного округа стартовали сборы по воздушно-десантной подготовке с подразделениями разведки и специального назначения общевойсковой армии ЗВО.

В рамках проведения сборов разведчики выполнят более 200 десантирований с вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» на парашютных системах с управляемым крылом «Мальва» и около 500 групповых прыжков с самолетов военно-транспортной авиации АН-26 на парашютных системах Д-6 и Д-10 на высотах от 600 до 2 тысяч метров в небе над Тамбовской областью.

В ходе занятий разведчики будут выполнять прыжки в полной боевой экипировке со стоящими на вооружении разведывательных подразделений, автоматами Калашникова АК-74М, снайперскими специальными винтовками ВСС «Винторез», снайперскими винтовками Драгунова СВД, ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7В, модернизированными пулеметами «Печенег» и 120-кг грузом дополнительного снаряжения.

Для совершения первых прыжков каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдаст теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов. Также особенностью подготовки станет отработка навыков по десантированию с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 секунд, с тренировкой по приземлению на ограниченную площадь аэродрома.

Всего к проведению сборов спланировано привлечь более 1,5 тыс. военнослужащих соединения, а также подразделений разведки общевойсковой армии ЗВО.

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