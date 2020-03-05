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05.03.2020 (20:01)

Курсанты ДОСААФ Белгородской области посвятили марш-бросок памяти героев-десантников

Курсанты 26 военно-патриотических клубов регионального отделения ДОСААФ Белгородской области, входящих в военно-патриотическое объединение молодежи «Поколение», посвятили акцию «Марш-бросок в бессмертие» 20-летию подвига псковских воинов-десантников 6-й роты.

На торжественном открытии акции в культурно-оздоровительном комплексе «Лесная сказка» курсантов приветствовали председатель объединения «Поколение» Юрий Романов, заместитель председателя местного отделения ДОСААФ Губкинского городского округа Сергей Карпенко, начальник регионального штаба «Юнармии» Эдуард Королев и другие.  

Будущие защитники Родины с оружием преодолели трехкилометровую дистанцию по пересеченной местности и показали свои навыки в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.      

По итогам результатов марш-броска ценными подарками отмечены курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ Губкинского и Старооскольского городских округов, Волоконовского и Новооскольского район.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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