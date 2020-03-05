05.03.2020 (19:00)

Московское СВУ первенствовало на Спартакиаде общеобразовательных организаций МО РФ по армейскому рукопашному бою

В период со 2 по 5 марта во Дворце спортивных единоборств Центрального спортивного клуба Армии в Москве прошла Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации по армейскому рукопашному бою.

На церемонии закрытия соревнования присутствовал временно исполняющий должность начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков. Андрей Викторович отметил, что все ребята молодцы, и предложил приступить к торжественной церемонии награждения, чтобы отметить заслуги победителей и призеров.

Победу в командном зачете Спартакиады общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации по армейскому рукопашному бою одержала команда Московского суворовского военного училища. Ребята набрали наименьшее количество штрафных очков - 16 - и одержали заслуженную победу. Второй результат на турнире продемонстрировали представители Краснодарского президентского кадетского училища (20 штрафных очков). Спортсмены из кадетской спортивной школы Военного института физической культуры стали по итогам соревнования третьими (24 штрафных очка).

Всего участие в Спартакиаде принял 201 спортсмен из 23 команд. Участники были разделены на две возрастные группы – 15 и 16-17 лет.

«Я искренне благодарен вам за участие в этом большом соревновании. Я глубоко убежден, что вы получили здесь много пользы, – сказала Андрей Зыков. – Смело идите вперед и всегда помните, что спорт – навсегда ваш главный союзник».

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