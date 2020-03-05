05.03.2020 (18:52)

Представители оборонных ведомств обсудили вопросы совершенствования совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ

В период с 3 по 5 марта в Объединенном штабе Организации Договора о коллективной безопасности состоялись консультации по вопросу совершенствования совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и рабочая встреча представителей оборонных ведомств государств – членов ОДКБ по вопросам организации мероприятий данного направления в 2020 году.

В мероприятии под общим руководством первого заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева приняли участие представители оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан (в режиме видеоконференцсвязи), Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

В ходе мероприятия с учетом предложений представителей оборонных ведомств государств – членов ОДКБ обсуждены и согласованы вопросы совершенствования совместной подготовки, проведения стратегической командно-штабной тренировки и первых штабных переговоров по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в 2020 году.

Всем сторонам при разработке замыслов специальных учений «Эшелон-2020» и «Поиск-2020», командно-штабного учения «Взаимодействие-2020», совместного учения «Рубеж-2020» и командно-штабного учения «Нерушимое братство-2020» принять за основу разработанный Объединенным штабом ОДКБ План оперативно-стратегической задачи для проведения мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ в 2020 году.

Участники рабочей встречи обсудили участие в совместных учениях, проводимых с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, представителей Международного Комитета Красного Креста, Республики Сербия, Республики Узбекистан, а также пограничных служб компетентных органов государств – членов ОДКБ.

По итогам консультаций и рабочей встречи достигнуты договоренности, в частности, о включении в состав участников командно-штабного учения «Нерушимое братство-2020» представителей Республики Сербия. Одобрено участие в качестве наблюдателей представителей Республики Узбекистан в совместном учении «Рубеж-2020».

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