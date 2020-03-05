05.03.2020 (18:40)

В Кантемировской дивизии стартовало батальонно-тактическое учение с мотострелковыми и танковыми подразделениями

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» стартовало батальонно-тактическое учение с танковыми и мотострелковыми подразделениями Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Учение носит двусторонний характер и направлено на повышение слаженности подразделений при ведении тактических действий в наступлении и обороне. В учении принимают участие экипажи танков Т-80, самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», боевых машин пехот БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и многоцелевых транспортеров МТЛБ.

Учение будет длиться неделю и за это время военнослужащие отработают более 30 различных вводных по отражению наступления условного противника, удержанию опорных пунктов и ведению оборонительных действий.

Всего в двустороннем батальонно-тактическом учении принимает участие около 1 тысячи военнослужащих, свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице