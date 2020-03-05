05.03.2020 (19:58)

В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО наградил победителей конкурса «Медиа-АС ЗАПАД 2020»

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлёва состоялась торжественная церемония чествования победителей и участников окружного этапа VI Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-АС ЗАПАД 2020».

В этом году в конкурсе приняло участие более 250 представителей СМИ, конкурсной комиссией отмечено почти 50 работ, 7 журналистов признаны победителями конкурса в следующих номинациях: в номинации «На острие атаки» - корреспондент газеты Западного военного округа «На страже Родины» Ольга Винокурова (г.Санкт-Петербург); в номинации «Прорыв» - специальный корреспондент телеканала Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда» Роман Закурдаев (г.Санкт-Петербург); в номинации «Главный калибр» - фотокорреспондент газеты Западного военного округа «На страже Родины» Константин Морозов (г.Санкт-Петербург); в номинации «Сила слова» - старший корреспондент газеты «Российская газета» Антон Валагин (г.Воронеж); в номинации «Молния» - корреспондент информационного агентства России «ТАСС» Марина Ризнык (г.Курск); в номинации «Стиль жизни» - фотокорреспондент издания «Крылья Родины» Константин Емченко (Московская область); в номинации «Лучшие кадры» - корреспондент телеканала «ЛенТВ24» Александр Громов (Ленинградская область).

Также ряд журналистов были награждены грамотой командующего войсками Западного военного округа за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и популяризацию военной службы через средства массовой информации.

Всего в 2019 году в средствах массовой информации о Западном военном округе было опубликовано свыше 20 тысяч информационных материалов, для работы в ходе проводимых мероприятий в соединениях и воинских частях было аккредитовано более 3 тысяч журналистов.

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