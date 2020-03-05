05.03.2020 (19:21)

Подразделение материального обеспечения Оперативной группы российских войск готовится к полевому выходу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) военнослужащие роты материального обеспечения (РМО) готовятся к полевому выходу.

В рамках подготовки к полевому выходу военнослужащие РМО изучили требования безопасности при работе со специальной техникой для всестороннего обеспечения личного состава ОГРВ ПРРМ в полевых условиях.

В ходе подготовки личный состав подразделения материального обеспечения обслужил и проверил исправность полевого механизированного хлебозавода, банно-прачечного комбината, а также другой специальной техники РМО.

Полевой выход пройдёт в текущем месяце на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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