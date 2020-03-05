05.03.2020 (17:02)

Подразделения ПВО 41 общевойсковой армии ЦВО в ходе учения уничтожили групповые цели в Алтайском крае

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения, проходившего на полигоне «Бийский» в Алтайском крае, уничтожили воздушные групповые цели условного противника.

По замыслу учения, условный противник спланировал нанести с воздуха удар по расположению войск и военным объектам при помощи средств воздушного поражения. Военнослужащие подразделений ПВО совершили марш в район боевого применения, заняли позиции и организовали многоступенчатое прикрытие войск. Высокоманевренные воздушные цели были взяты на сопровождение ЗРК «БУК-М2» и условно уничтожены на безопасном расстоянии электронными пусками. Для противодействия малоразмерным летательным аппаратам и вертолетам «противника» военнослужащие задействовали ЗРК «Оса», ЗСУ-23-4 «Шилка», ПЗРК «Верба», уничтожение целей производилось на различных высотах от 25 до 1500 метров.

В учении приняло участие более 1000 военнослужащих и свыше 150 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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