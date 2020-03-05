05.03.2020 (18:34)

Российские военнослужащие в Приднестровском регионе Республики Молдова провели урок Мужества для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок Мужества для юнармейцев, посвященный 75-летию Великой Победы.

На уроке Мужества юнармеец выступил с презентацией и рассказом о своем прадеде Терентии Лукьяновиче Панченко, который принимал участие в Ясско-Кишиневской операции и погиб в ожесточенных боях за город Бендеры.

О наступательной Ясско-Кишиневской операции на уроке Мужества прозвучал доклад, подготовленный военнослужащими ОГРВ ПРРМ. Юнармейцы узнали, что в ходе этой операции за короткий срок полностью была разгромлена группа армий «Южная Украина», уничтожено 22 немецкие дивизии, разгромлены почти все румынские дивизии, находившиеся на фронте.

Уроки Мужества и другие военно-патриотические мероприятия для школьников военнослужащие ОГРВ ПРРМ проводят на регулярной основе.

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