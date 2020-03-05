05.03.2020 (18:28)
В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета Западного военного округа
Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа Героя Российской Федерации генерал-полковника Александра Журавлёва состоялось заседание Военного совета округа.
В заседании Военного совета приняли участие заместители командующего войсками ЗВО, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградской армией ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.
«Только качественная организация и проведение мероприятий боевой подготовки позволит военнослужащим соединений и воинских частей с высокими результатами сдать итоговую проверку за зимний период обучения», - сказал генерал-полковник Александр Журавлёв.
Также в ходе Военного совета обсуждалась подготовка к проведению весеннего призыва на военную службу в военных комиссариатах, итоги деятельности должностных лиц по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.
В завершении заседания Военного совета состоялось награждение государственными и ведомственными наградами офицеров, отличившихся при проведении боевой подготовки, в ходе учений, мероприятий по обеспечению безопасности и обороны страны.