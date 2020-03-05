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05.03.2020 (18:18)

Мотострелки ЦВО уничтожили условные НВФ на учении под Оренбургом

Мотострелки Центрального военного округа в ходе тактического учения уничтожили крупные формирования условных боевиков под Оренбургом.

По замыслу практических действий, «противник» намеревался прорвать оборону и захватить населенные пункты в тылу войск.

Переход условных боевиков в атаку был своевременно обнаружен с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передали в режиме реального времени на командный пункт рубежи перехода НВФ в атаку, районы расположения артиллерии и сосредоточения живой силы и бронетехники. По заданным координатам были нанесены огневые удары с помощью 120 миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Хоста» и реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». После чего, мотострелки и танкисты маневренной обороной нанесли поражение штурмовым отрядам «боевиков».

Для закрепления успеха и окончательного разгрома условного противника резервами был нанесен контрудар, в ходе которого удалось окружить незаконные вооруженные формирования и завершить разгром.

Во время контратаки действия военнослужащих поддерживала армейская авиация в составе штурмовиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ми-24.

Тактическое учение проходило на Тоцком полигоне под общим руководством командующего 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. В нем приняли участие около 3 тысяч военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Центральный военный округ
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