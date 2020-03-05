05.03.2020 (18:18)
Мотострелки ЦВО уничтожили условные НВФ на учении под Оренбургом
Мотострелки Центрального военного округа в ходе тактического учения уничтожили крупные формирования условных боевиков под Оренбургом.
По замыслу практических действий, «противник» намеревался прорвать оборону и захватить населенные пункты в тылу войск.
Переход условных боевиков в атаку был своевременно обнаружен с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передали в режиме реального времени на командный пункт рубежи перехода НВФ в атаку, районы расположения артиллерии и сосредоточения живой силы и бронетехники. По заданным координатам были нанесены огневые удары с помощью 120 миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Хоста» и реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». После чего, мотострелки и танкисты маневренной обороной нанесли поражение штурмовым отрядам «боевиков».
Для закрепления успеха и окончательного разгрома условного противника резервами был нанесен контрудар, в ходе которого удалось окружить незаконные вооруженные формирования и завершить разгром.
Во время контратаки действия военнослужащих поддерживала армейская авиация в составе штурмовиков Су-24МР, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ми-24.
Тактическое учение проходило на Тоцком полигоне под общим руководством командующего 2-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина. В нем приняли участие около 3 тысяч военнослужащих.