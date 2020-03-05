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05.03.2020 (17:55)

Десантники Ульяновского соединения ВДВ приняли участие в уникальном проекте «Дорога памяти»

Военнослужащие Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) посетили Заволжский городской военкомат, где внесли данные своих прадедов в единую информационную базу об участниках Великой Отечественной войны в рамках общероссийского проекта «Дорога памяти».

Данный проект направлен на увековечение памяти героев, защищавших Отечество. Это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны, информацию в которую может внести любой житель страны, обратившись на специализированный пункт.

После посещения военного комиссариата, где и был развернут пункт приема данных, гвардии ефрейтор Михаил Кокоркин поделился своим мнением о мероприятии, в котором принял участие.

«Это — замечательный проект памяти, который поможет восстановить события войны, увековечить подвиги наших дедов, стать примером подрастающему поколению», — отметил военнослужащий.

Работа по сбору информации о ветеранах в рамках проекта «Дорога памяти» военнослужащими Ульяновского соединения ВДВ продолжается.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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