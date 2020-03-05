05.03.2020 (17:48)

В Новосибирском высшем военном командном училище проходят конкурсные состязания по математике среди курсантов вузов Сухопутных войск

На базе Новосибирского высшего военного командного училища проходят конкурсные состязания по математике среди курсантов вузов Сухопутных войск.

Конкурсная программа включает в себя три тура, в каждом из которых курсантам в составе команд и индивидуальном зачете необходимо выполнить четыре задания.

Первый этап состязаний включает в себя решение задач по линейной алгебре и аналитической геометрии. Во втором туре конкурсанты демонстрируют свои знания в математическом анализе. На третьем этапе будущим офицерам предстоит решить задачи по теории вероятности и дифференциальные уравнения.

За звание лучших ведут борьбу семь команд, представляющих Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск), Михайловскую военную артиллерийскую академию (Санкт-Петербург), Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (Благовещенск), Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище и филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (Серпухов). Всего в состязаниях принимают участие более 50 курсантов.

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