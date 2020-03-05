Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.03.2020 (17:48)

В Новосибирском высшем военном командном училище проходят конкурсные состязания по математике среди курсантов вузов Сухопутных войск

На базе Новосибирского высшего военного командного училища проходят конкурсные состязания по математике среди курсантов вузов Сухопутных войск.

Конкурсная программа включает в себя три тура, в каждом из которых курсантам в составе команд и индивидуальном зачете необходимо выполнить четыре задания.

Первый этап состязаний включает в себя решение задач по линейной алгебре и аналитической геометрии. Во втором туре конкурсанты демонстрируют свои знания в математическом анализе. На третьем этапе будущим офицерам предстоит решить задачи по теории вероятности и дифференциальные уравнения.

За звание лучших ведут борьбу семь команд, представляющих Военную академию войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского (Смоленск), Михайловскую военную артиллерийскую академию (Санкт-Петербург), Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского (Благовещенск), Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище, Новосибирское высшее военное командное училище и филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (Серпухов). Всего в состязаниях принимают участие более 50 курсантов.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
В Военной академии МТО им. А.В.Хрулева проводятся учения с участием слушателей, курсантов и адъюнктов
В Северо-Кавказском суворовском военном училище прошел День открытых дверей
Команда филиала Пензенского филиала Военной академии МТО выиграла эстафету по лыжным гонкам
Представитель Военной академии МТО отмечен благодарственным письмом за участие в семинаре «Современный подход к проектированию зданий»

Метки:
Сухопутные войска , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false